Israel bombardea la capital de Yemen, controlada por los hutíes, según un medio de los rebeldes

Israel bombardeó este miércoles la capital de Yemen, Saná, controlada por los hutíes, según la televisión de ese grupo rebelde.

Un periodista de AFP oyó ruido de explosiones en esa localidad.

"Agresión israelí en la capital, Saná", anunció la cadena de televisión Al Masirah, de los hutíes, en Telegram.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Hamas y el ejército israelí, en octubre de 2023, los hutíes han lanzado numerosos ataques con drones y misiles contra Israel. El grupo afirma que actúa en solidaridad con los palestinos.

En respuesta, Israel ha lanzado varios ataques contra Yemen, dirigidos a puertos controlados por los hutíes y la capital Saná, también en manos de los insurgentes.

El 28 de agosto, el entonces primer ministro yemení, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nueve ministros y dos funcionarios de su gabinete murieron en un bombardeo israelí en Saná.

Tras ese ataque, los rebeldes yemeníes, apoyados por Irán, prometieron intensificar sus acciones contra Israel.

