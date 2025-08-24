Israel bombardea los suburbios de Ciudad de Gaza y promete continuar la ofensiva

Por Nidal al-Mughrabi y Lili Bayer

EL CAIRO/JERUSALÉN, 24 ago (Reuters) - Aviones y tanques israelíes bombardearon la periferia oriental y septentrional de la Ciudad de Gaza durante la noche del sábado al domingo, destruyendo edificios y viviendas, según los residentes, mientras los dirigentes israelíes prometían seguir adelante con la ofensiva planeada contra la zona.

Los testigos informaron del sonido incesante de explosiones durante la noche en las zonas de Zeitún y Shejaia, mientras los tanques bombardeaban casas y carreteras en el cercano barrio de Sabra y varios edificios volaban por los aires en la localidad septentrional de Jabalia.

El fuego iluminó los cielos desde la dirección de las explosiones, provocando el pánico e impulsando a algunas familias a salir en tropel de la ciudad. Otras dijeron que preferían morir y no marcharse.

El ejército israelí declaró el domingo que sus fuerzas habían vuelto a combatir en la zona de Jabalia en los últimos días, para desmantelar los túneles de los militantes y reforzar el control de la zona.

Añadió que la operación allí "permite la expansión del combate a zonas adicionales e impide que los terroristas de Hamás vuelvan a operar en estas zonas".

Israel aprobó este mes un plan para hacerse con el control de la Ciudad de Gaza, a la que describió como el último bastión de los militantes de Hamás. No se espera que comience hasta dentro de unas semanas, lo que deja margen a los mediadores Egipto y Qatar para intentar reanudar las conversaciones de alto el fuego.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el domingo seguir adelante con la ofensiva sobre la ciudad, donde se ha declarado la hambruna, lo que ha suscitado alarma en el extranjero y objeciones en el propio país. Katz dijo que la Ciudad de Gaza será arrasada a menos que Hamás acceda a poner fin a la guerra en los términos de Israel y libere a todos los rehenes.

Hamás declaró el domingo que el plan de Israel de tomar la Ciudad de Gaza demuestra que no se toma en serio el alto el fuego. Afirmó que un acuerdo de alto el fuego es "la única forma de devolver a los rehenes" y responsabilizó de sus vidas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La propuesta sobre la mesa exige un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos retenidos en Gaza y de 18 cadáveres.

A su vez, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos en su poder desde hace mucho tiempo.

Una vez iniciado el alto el fuego temporal, la propuesta es que Hamás e Israel inicien negociaciones sobre un alto el fuego permanente que incluiría la devolución de los rehenes restantes.

Netanyahu dijo el jueves que Israel reanudará de inmediato las negociaciones para la liberación de los 50 rehenes -de los que Israel cree que siguen vivos unos 20- y el fin de una guerra que dura ya casi dos años, pero en condiciones aceptables para Israel.

HAMBRE Y MIEDO

Cerca de la mitad de los dos millones de habitantes del enclave viven actualmente en la Ciudad de Gaza. Algunos miles ya se han marchado, llevando sus pertenencias en vehículos y calesas.

“Dejé de contar las veces que tuve que agarrar a mi mujer y a mis tres hijas y abandonar mi casa en la Ciudad de Gaza”, dijo Mohammad, de 40 años, a través de una aplicación de chat. “Ningún lugar es seguro, pero no puedo correr el riesgo. Si de repente comienzan la invasión, utilizarán fuego pesado”.

Otros dijeron que no se irán, pase lo que pase.

“No nos iremos, que nos bombardeen en casa”, dijo Aya, de 31 años, que tiene una familia de ocho miembros, y añadió que no podían permitirse comprar una tienda de campaña ni pagar el transporte, aunque intentaran marcharse. “Tenemos hambre, miedo y no tenemos dinero”.

Un monitor mundial del hambre afirmó el viernes que la Ciudad de Gaza y sus alrededores sufren de manera oficial una hambruna que probablemente se extenderá. Israel ha rechazado esta evaluación y dice que ignora las medidas que ha tomado desde finales de julio para aumentar la ayuda.

El domingo, el Ministerio de Salud de Gaza declaró que ocho personas más habían muerto de desnutrición e inanición en el enclave, lo que eleva a 289 el número de fallecidos por estas causas, 115 de ellos niños, desde el comienzo de la guerra. Israel cuestiona las cifras de víctimas mortales del ministerio de Sanidad de la franja gobernada por Hamás.

(Reporte adicional de Maayan Lubell en Jerusalén; editado en español por Carlos Serrano)