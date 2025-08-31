Israel bombardea los suburbios de Gaza, Netanyahu convoca al gabinete de seguridad

Por Nidal al-Mughrabi y Lili Bayer

EL CAIRO/JERUSALÉN, 31 ago (Reuters) - Las fuerzas israelíes bombardearon los suburbios de la ciudad de Gaza durante la noche desde el aire y desde tierra, destruyendo viviendas y expulsando a más familias de la zona, mientras el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu se disponía el domingo a debatir un plan para tomar la ciudad.

Las autoridades sanitarias locales afirmaron que los disparos y ataques israelíes mataron el domingo al menos a 30 personas, entre ellas 13 que intentaban conseguir alimentos cerca de un centro de ayuda en el centro de la Franja de Gaza, y al menos dos en una casa de la ciudad de Gaza.

La oficina del portavoz militar israelí dijo que estaban revisando los informes, y añadió que, en lo que respecta al informe de un ataque aéreo que mató a dos personas, no tenía suficientes detalles para comprobarlo, pero que toma medidas para reducir el daño a los civiles cuando lucha frente milicianos.

Las autoridades sanitarias de Gaza también dijeron que al menos 15 personas, entre ellas cinco niños, murieron en un ataque contra un edificio residencial en el corazón de la ciudad de Gaza el sábado.

Los residentes de el Jeque Radwan, uno de los barrios más grandes de la ciudad de Gaza, dijeron que el territorio había sido objeto de bombardeos de tanques y ataques aéreos israelíes durante todo el sábado y el domingo, lo que obligó a las familias a buscar refugio en las zonas occidentales de la ciudad.

El ejército israelí ha intensificado gradualmente sus operaciones en torno a la ciudad de Gaza durante las últimas tres semanas, y el viernes puso fin a las pausas temporales en la zona que habían permitido la entrega de ayuda, designándola "zona de combate peligrosa".

"Se están arrastrando hasta el corazón de la ciudad, donde se refugian cientos de miles de personas, desde el este, el norte y el sur, mientras bombardean esas zonas desde el aire y desde tierra para asustar a la gente y que se marche", dijo Rezik Salah, padre de dos hijos y vecino de el Jeque Radwan.

Un funcionario israelí dijo que el gabinete de seguridad de Netanyahu se reunirá el domingo por la noche para discutir las próximas etapas de la ofensiva prevista para tomar la ciudad de Gaza, que ha descrito como un nuevo bastión de Hamás.

No se espera que comience una ofensiva a gran escala hasta dentro de unas semanas. Israel afirma que quiere evacuar a la población civil antes de desplegar más fuerzas terrestres.

PORTAVOZ DE HAMÁS ATACADO

Netanyahu confirmó el domingo que las fuerzas israelíes habían atacado a Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamás.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en la red social X que Abu Ubaida había muerto.

Abu Ubaida, también conocido como Hozayfa Al-Khalout, es una figura muy conocida tanto por palestinos como por israelíes, cercano a los principales líderes militares de Hamás y encargado de transmitir los mensajes del grupo, a menudo a través de video, durante unas dos décadas.

Se convirtió en una de las figuras más conocidas del brazo armado de Hamás, las Brigadas al-Qassam, que emitía declaraciones pregrabadas mientras llevaba un kufiya rojo que ocultaba su rostro.

En su última declaración, el viernes, advirtió de que una ofensiva israelí prevista sobre la ciudad de Gaza pondría en peligro a los rehenes.

Estados Unidos le impuso sanciones en abril de 2024, acusándole de dirigir el "departamento de influencia cibernética" de las Brigadas al-Qassam.

Dos funcionarios de Hamás contactados por Reuters el domingo no hicieron comentarios inmediatamente. (Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Lili Bayer y Maayan Lubell en Jerusalén; Reporte adicional de Hatem Maher; Editado en Español por Manuel Farías)