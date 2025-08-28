Israel bombardea "múltiples infraestructuras terroristas de Hezbolá" en el sur de Líbano

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves bombardeos contra "múltiples infraestructuras terroristas" y "lanzaderas" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha indicado en un breve comunicado que "la presencia de infraestructuras terroristas y las lanzaderas atacadas suponían una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al citado pacto.

Por ahora ni el Gobierno libanés ni Hezbolá se han pronunciado sobre estos nuevos ataques.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', los ataques han alcanzado los alrededores de Mahmudiyé y Aichiyé, así como el valle de Berghoz.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.