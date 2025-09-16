Israel bombardea puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen

Israel bombardeó el martes el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes, quienes reportaron al menos una decena de ataques en esta zona del oeste de Yemen.

Este es el más reciente ataque israelí contra los rebeldes respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí el mes pasado en la capital, Saná, y decenas de bombardeos dirigidos sobre todo contra los medios de comunicación del grupo la semana pasada.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, reportó que "12 ataques aéreos del enemigo israelí tenían como blanco el puerto de Hodeida", y el portavoz militar del grupo, Yahya Saree, afirmó que sus defensas aéreas estaban "enfrentándose a aviones enemigos israelíes que están lanzando una agresión contra nuestro país".

Por su parte, el ejército israelí afirmó haber atacado "infraestructura militar" hutí en el puerto, utilizada "para transferir armas suministradas por el régimen iraní, con el fin de ejecutar ataques contra el Estado de Israel y sus aliados".

Antes del ataque, el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, había pedido la evacuación del puerto y de los barcos anclados allí.

En un comunicado publicado en la red social X, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que los hutíes "seguirán sufriendo golpes y pagando un doloroso precio por cualquier intento de ataque al Estado de Israel".

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con drones y misiles contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, en solidaridad con los palestinos.

En respuesta, Israel ha atacado Yemen en varias ocasiones, concentrándose en infraestructuras como puertos, estaciones eléctricas y el aeropuerto internacional en Saná.

El 10 de septiembre, 46 personas murieron y más de 160 resultaron heridas en ataques aéreos israelíes contra los rebeldes en Saná y en la provincia yemení de Al Jawf, en el norte del país.

En agosto, el primer ministro hutí Ahmad Ghaleb al Rahwi, nueve ministros y dos funcionarios del gabinete rebelde murieron en otro ataque aéreo a Saná.

bur-acc-aya/dv/rnr/jvb