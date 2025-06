Israel bombardea televisión iraní mientras Teherán insta a Trump a frenar a Israel

(Agrega detalles, contexto)

By Alexander Cornwell, Parisa Hafezi

TEL AVIV/DUBÁI, 16 jun (Reuters) -

Un ataque israelí golpeó el lunes a la radiotelevisión estatal iraní, un día en que Teherán pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obligue a Israel a cesar el fuego como única forma de poner fin a la guerra aérea de cuatro días.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país estaba en el "camino de la victoria".

Las fuerzas israelíes intensificaron sus bombardeos sobre ciudades iraníes, mientras que Irán demostró ser capaz de perforar las defensas aéreas israelíes con una de sus andanadas de misiles de represalia más exitosas hasta la fecha.

"Si el presidente Trump es genuino sobre la diplomacia y está interesado en detener esta guerra, los próximos pasos son consecuentes", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en X.

"Israel debe detener su agresión, y en ausencia de un cese total de la agresión militar contra nosotros, nuestras respuestas continuarán. Basta una llamada de Washington para amordazar a alguien como Netanyahu. Eso puede allanar el camino para una vuelta a la diplomacia".

Fuentes dijeron a Reuters que Teherán había pedido a Qatar, Arabia Saudí y Omán que presionen a Trump para que use su influencia sobre Israel para que accediera a un alto el fuego inmediato. A cambio, Irán mostraría flexibilidad en las negociaciones nucleares, dijeron las dos fuentes iraníes y las tres regionales.

Netanyahu dijo a las tropas israelíes en una base aérea que Israel estaba en camino de lograr sus dos objetivos principales: acabar con el programa nuclear de Irán y destruir sus misiles.

"Estamos en el camino de la victoria", dijo. "Estamos diciendo a los ciudadanos de Teherán: 'Evacuen' - y estamos actuando".

A última hora del lunes, Israel dijo que había bombardeado a la autoridad iraní de radiodifusión, y las imágenes mostraban a un lector de noticias corriendo de su asiento cuando se sintió la explosión. La Agencia Estatal de Noticias iraní también informó del ataque.

El ministro de Defensa israelí dijo que Israel había atacado la emisora tras la evacuación de los residentes locales.

Mientras tanto, los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que Irán se estaba preparando para el "mayor y más intenso ataque con misiles" contra Israel.

DESESPERADOS

Israel lanzó su guerra aérea el viernes con un ataque sorpresa que mató a casi toda la cúpula de los mandos militares iraníes y a sus principales científicos nucleares.

Ha dicho que ahora tiene el control del espacio aéreo iraní y pretende intensificar su campaña en los próximos días. La represalia de Teherán marca la primera vez en décadas de guerra en la sombra y conflicto indirecto en que misiles disparados desde Irán perforan las defensas israelíes en cantidades significativas y matan a israelíes en sus hogares. Irán afirma que han muerto más de 224 iraníes, la mayoría civiles. Los medios de comunicación publicaron imágenes de niños, mujeres y ancianos heridos procedentes de ciudades de todo el país. La televisión estatal emitió escenas de edificios derrumbados, automóviles calcinados y calles destrozadas en Teherán. Muchos residentes intentaban huir de la capital, y describían colas para comprar gasolina y cajeros automáticos que no tenían efectivo. "Estoy desesperada. Mis dos hijos tienen miedo y no pueden dormir por la noche por el ruido de la defensa antiaérea y los ataques, las explosiones. Pero no tenemos adónde ir. Nos escondimos debajo de la mesa del comedor", dijo a Reuters por teléfono desde Teherán Gholamreza Mohammadi, funcionario de 48 años. En Israel han muerto hasta ahora 24 personas en los ataques con misiles de Irán, todas ellas civiles. Imágenes de televisión a todas horas mostraban a los equipos de rescate trabajando entre las ruinas de casas arrasadas. "Es aterrador porque es algo desconocido", dijo Guydo Tetelbaum, de 31 años, un cocinero de Tel Aviv que estaba en su apartamento cuando llegaron las alertas poco después de las 4 de la madrugada (0100 GMT). Había intentado llegar a un refugio, pero su puerta había sido reventada. "Esto podría ser el principio de mucho tiempo así. O podría empeorar, o con suerte mejorar, pero lo desconocido es lo que más miedo da". (Reportaje de Reuters; Redacción de Howard Goller, Lincoln Feast, Tom Perry y Michael Georgy; Edición de Saad Sayeed, Gareth Jones y Aidan Lewis)