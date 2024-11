israel bombardea varios barrios del sur de beirut sin visos de alto el fuego

(Añade el número de ataques en el párrafo 2, información sobre un ataque sobre una guardería, detalles sobre los impactos, cita del Coordinador Humanitario de la ONU y número de fallecidos de hoy; cambia el título de la sección)

Beirut/jerusalén, 12 nov (reuters) - el ejército israelí llevó a cabo el martes al menos cinco ataques aéreos contra barrios del sur de beirut controlados por hezbolá, después de que el ministro de defensa de israel descartara cualquier alto el fuego en líbano hasta que se cumplieran los objetivos de israel. beirut se encontraba entre una gran humareda después de que en torno a una decena de explosiones sacudieran la capital a media mañana. israel realizó los bombardeos después de una advertencia militar publicada en las redes sociales en la que identificaron 12 emplazamientos en los suburbios del sur y afirmó que se actuaría contra ellos en breve. la publicación advertía a los residentes de que se encontraban cerca de instalaciones de hezbolá. en israel sonaron sirenas antiaéreas en algunas partes del norte, lo que hizo que los vecinos corrieran a refugiarse, y el ejército dijo que se habían lanzado varios ataques con drones desde el líbano. uno alcanzó una guardería a las afueras de haifa, a cuyo refugio se había apresurado a llevar a los niños. según los equipos de rescate, ninguno resultó herido. unas imágenes televisivas mostraban el daño producido al edificio.

No se informó inmediatamente de víctimas mortales en Beirut.

Los residentes han huido de la mayor parte de la zona desde que Israel comenzara a bombardearla en septiembre. Las imágenes de uno de los impactos difundidas en las redes sociales mostraban dos misiles estrellándose contra un edificio de unas 10 plantas, que quedó demolido y envuelto por una nube de escombros. Los ataques del martes destruyeron 15 edificios en suburbios del sur de la capital. Desencadenado por la guerra de Gaza, el conflicto entre Israel y el grupo Hezbolá, apoyado por Irán, se prolongó durante un año antes de que Israel pasara a la ofensiva en septiembre, bombardeando amplias zonas del Líbano con ataques aéreos y enviando efectivos al sur. Israel ha asestado duros golpes a Hezbolá en las últimas siete semanas: ha matado a muchos de sus principales dirigentes, incluido Hasán Nasralá, arrasado partes de los barrios del sur de Beirut y causado una gran destrucción en pueblos fronterizos del sur de Líbano, además de haber atacado puntos de todo Líbano.

Reunido por primera vez con el Estado Mayor israelí, el recién nombrado ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó el lunes que no habrá alto el fuego en Líbano hasta que Israel logre sus objetivos.

"Israel no aceptará ningún acuerdo que no garantice el derecho de Israel a imponer y prevenir el terrorismo por sí mismo y cumplir los objetivos de la guerra en Líbano: desarmar a Hezbolá y su retirada más allá del río Litani y devolver a los residentes del norte a sus hogares de forma segura". El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó el lunes que se habían producido "ciertos avances" en las conversaciones de alto el fuego, aunque añadió que la guerra contra Hezbolá aún no había terminado. El principal reto al que se enfrentaría cualquier acuerdo de alto el fuego sería su cumplimiento, afirmó.

Hezbolá ha declarado que está preparada para una larga guerra contra Israel y ha mantenido el lanzamiento de cohetes.

UN COSTE HUMANO "ALARMANTE"

El Gobierno libanés, que incluye a Hezbolá, ha pedido reiteradamente un alto el fuego basado en la plena aplicación de una resolución de la ONU que puso fin a la guerra entre el grupo e Israel en 2006.

La resolución exige que la zona al sur del río Litani quede libre de todo tipo de armas que no sean las del Estado libanés. Líbano e Israel se han acusado mutuamente de violar la resolución.

Imran Riza, coordinador humanitario de Naciones Unidas para Líbano, dijo que el conflicto estaba suponiendo un coste humano alarmante para el país, y añadió que los bombardeos habían matado a 23 personas, entre ellas siete niños, en un pueblo del Monte Líbano el lunes, según algunas informaciones.

La ofensiva israelí ha expulsado a más de un millón de personas de sus hogares en Líbano en las últimas siete semanas. Desde que estallaron las hostilidades hace un año, los ataques israelíes contra Líbano han causado 3.243 muertos y 14.134 heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. Sus cifras no distinguen entre civiles y combatientes.

Los ataques de Hezbolá han matado a unos 100 civiles y soldados en el norte de Israel, los Altos del Golán ocupados por Israel y el sur del Líbano durante el último año. (Información de Laila Bassam, Riham Alkoussa en Beirut, Ari Rabinovitch en Jerusalén y Tala Ramadan en Dubái; redactado por Tom Perry; editado por Angus MacSwan; editado en español por Javi West Larrañaga y Jorge Ollero Castela)

Reuters