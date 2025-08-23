Israel: Bombas en campos de refugiados, 34 muertos en Gaza

Según las fuentes, las víctimas murieron por fuego israelí mientras se refugiaban en tiendas de campaña para palestinos refugiados.

En tanto, trascendió que tras abrir el cruce de Kerem Shalom y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza durante cuatro semanas consecutivas, las autoridades israelíes cerraron ayer este cruce entre Egipto y la Franja de Gaza.

Una fuente oficial de la Media Luna Roja Egipcia lo informó a ANSA.

"Las autoridades israelíes mantuvieron su intransigencia, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y cerrando el cruce de Rafah del lado palestino", añadió la fuente.

Por otra parte, las fuerzas israelíes llevaron a cabo varias redadas en diversas ciudades de Cisjordania, donde realizaron varias detenciones, según la agencia de noticias palestina Wafa.

Dos personas fueron arrestadas en la localidad de Attil, al norte de Tulkarem, y varios hombres palestinos fueron arrestados en el este de Yenín.

Soldados israelíes, según Wafa, atacaron las ciudades de El Bireh, Nablus y Al Khader. (ANSA).