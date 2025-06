Israel busca acción rápida sobre Irán, mientras EE.UU. analiza qué hacer: fuentes

Por Humeyra Pamuk, Samia Nakhoul, Alexander Cornwell y Emily Rose

WASHINGTON/DUBÁI/JERUSALÉN, 21 jun (Reuters) - Funcionarios israelíes dijeron a Estados Unidos que no quieren esperar dos semanas a que Irán llegue a un acuerdo para desmantelar partes clave de su programa nuclear y que podrían actuar en solitario, dijeron dos fuentes, en medio del debate en el equipo de Donald Trump sobre si Washington debe involucrarse.

Las fuentes señalaron que Israel había comunicado sus preocupaciones a los funcionarios de Estados Unidos el jueves en lo que describieron como una tensa llamada telefónica de alto nivel.

Los funcionarios israelíes dijeron que no quieren esperar las dos semanas que Trump presentó el jueves como fecha límite para decidir si Estados Unidos se involucrará en la guerra entre Israel e Irán, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los israelíes creen que tienen una ventana de oportunidad limitada para atacar Fordow, vital en el programa nuclear iraní, dijeron las fuentes. Estados Unidos es el único país que dispone de bombas lo suficientemente potentes como para alcanzar la instalación, excavada en la ladera de una montaña.

Reuters informó el sábado que Estados Unidos está trasladando bombarderos B-2 a la isla de Guam, en el Pacífico, lo que refuerza la posibilidad de que participe directamente en un ataque. Los B-2 pueden transportar el GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, diseñado para destruir objetivos a gran profundidad, como Fordow.

Una fuente en Washington dijo que Israel ha comunicado al Gobierno estadounidense que cree que la ventana de Trump de hasta dos semanas es demasiado larga y que se necesita una acción más urgente. No dijo si los israelíes hicieron hincapié en ese punto durante la llamada.

Durante la llamada, el vicepresidente JD Vance dijo que Estados Unidos no debería involucrarse directamente y sugirió que los israelíes iban a arrastrar al país a la guerra, dijeron las fuentes.

La perspectiva de un ataque estadounidense contra Irán ha puesto de manifiesto las divisiones en la coalición que llevó a Trump al poder, con algunos miembros destacados de su base instándole a no involucrar al país en una nueva guerra en Oriente Medio.

Trump, que hizo campaña con la promesa de mantener a Estados Unidos fuera de lo que calificó de "estúpidas" guerras en el extranjero, parece dudar sobre si unirse al ataque o centrarse en los esfuerzos diplomáticos para acabar con el programa nuclear de Teherán. Pero su retórica en los últimos días se ha vuelto cada vez más agresiva hacia la república islámica.

Irán insiste en que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

La oficina del primer ministro israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, al igual que la misión de Irán ante la ONU. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ha descartado que Israel ataque en solitario Fordow, aunque su Gobierno no ha proporcionado ningún detalle sobre cómo se lograría. Cuatro fuentes afirmaron que ahora es cada vez más probable que Israel lance una operación militar en solitario. La superioridad aérea israelí sobre gran parte de Irán hace que una operación sea más factible, aunque todavía arriesgada, dijeron dos fuentes. No está claro si una operación de este tipo implicaría bombardeos, fuerzas terrestres o ambas cosas. Dos de las fuentes dijeron que, en lugar de intentar destruir todo el emplazamiento, Israel podría tratar de causar daños significativos. Eso podría significar centrarse en destruir lo que hay dentro del sitio en lugar del sitio en sí, dijo una de las fuentes, declinando dar más detalles. Algunos analistas han especulado con la posibilidad de que Israel utilice fuerzas especiales para entrar en Fordow y volarlo desde dentro. No está claro que Israel disponga de municiones lo bastante potentes como para penetrar en las instalaciones fortificadas. La opinión generalizada es que, para tener muchas posibilidades de éxito, sería necesaria la intervención de Estados Unidos. (Información de Humeyra Pamuk, Samia Nakhoul, Alexander Cornwell y Emily Rose; Información adicional de Matt Spetalnick y Steve Holland en Washington y Maayan Lubell en Jerusalén; Editado en español por Javier Leira)