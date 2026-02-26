Israel busca un "cambio demográfico permanente" en Cisjordania y Gaza, según la ONU

Las acciones de Israel en Cisjordania ocupada y Gaza, incluidas las operaciones militares, parecen dirigidas a provocar un "cambio demográfico permanente" en esos territorios, dijo el jueves el Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Turk.

"En conjunto, las acciones de Israel parecen dirigidas a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza y Cisjordania, lo que genera preocupación por la limpieza étnica", resaltó en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Turk señaló en particular una operación militar israelí que dura ya un año en el norte de Cisjordania y que provocó el desplazamiento de 32.000 palestinos.