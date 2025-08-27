Israel: Cancelan en Portugal un festival de israelíes

El municipio de Sao Pedro do Sul, que alberga la pequeña localidad rural elegida como sede del encuentro de artistas y entusiastas del psy-trance, denegó los permisos necesarios por razones de seguridad. Según el alcalde socialista, Vítor Figueiredo, el recinto no cumplía con los estándares mínimos de seguridad debido a la abundancia de materiales inflamables en la zona y las limitadas vías de escape en caso de incendio.

Sin embargo, durante varios días, el municipio había estado bajo presión de activistas propalestinos que pedían boicotear el festival por estar organizado por israelíes.

La DJ Shahar Bickel está especialmente en la mira, a quien algunas fuentes acusan de tener vínculos con el ejército de su país y de ser "cómplice del genocidio".

La batalla comenzó en redes sociales, donde la publicidad del evento fue respondida con una feroz campaña de boicot. La rama portuguesa de la plataforma BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) describió el evento como "casi exclusivamente organizado por organizadores, productores, terratenientes, artistas y otras entidades asociadas sionistas israelíes".

En realidad, según un informe del periódico portugués Público, Shahar Bickel es conocida por ser una reservista israelí que sirvió en el ejército entre octubre y diciembre de 2023, inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre.

En la página oficial de Facebook de Anta Gathering, una publicación del miércoles 27 decía: "No somos soldados. Ninguno de los miembros de nuestro equipo de producción ha estado jamás en Gaza ni ha participado en la matanza de seres humanos. Somos un pueblo de paz, cultura y amor, y nuestro único propósito es unir a las personas a través de la música, el arte y la unión".

