Israel: Carabineros amenazados y puestos de rodilla por un colono, Roma protesta

La protesta de Roma fue inmediata: la premier, Giorgia Meloni, visiblemente irritada por un hecho considerado "inaceptable", se comunicó con el canciller, Antonio Tajani, para acordar la convocatoria del embajador israelí, Jonathan Peled.

Este último expresó su pesar por lo sucedido y aseguró que su gobierno llevará a cabo las investigaciones pertinentes.

Apenas dos meses atrás, cerca de Jericó, tres activistas italianos habían sido agredidos mientras dormían por un grupo de hombres encapuchados que intentaron expulsarlos de la zona.

Los dos carabineros, según informó la Farnesina (el ministerio de Relaciones Exteriores), estaban realizando un reconocimiento para preparar una misión de embajadores europeos en un pueblo bajo la Autoridad Nacional Palestina.

En un momento dado, fueron amenazados por un hombre armado con ropa de civil que apuntó hacia ellos con un rifle.

Los militares, que mostraban pasaportes y credenciales diplomáticas, fueron "interrogados" por el civil, pero respetando sus reglas de compromiso, evitaron responder con violencia a las amenazas iniciales.

El hombre les pasó al teléfono a otra persona, que no se identificó, que afirmó que se encontraban en una "zona militar" y debían irse.

Sin embargo, tras verificar con Cogat, el comando militar israelí para los territorios palestinos ocupados, se confirmó que no hay ninguna zona militar en ese punto.

La situación concluyó con los carabineros regresando ilesos al Consulado, donde informaron sobre el incidente a la Embajada y al comando del Arma.

El comandante general, Salvatore Luongo, los contactó para expresar su apoyo y solidaridad, destacando que "han demostrado, una vez más, gran delicadeza, coraje y profesionalismo, evitando caer en provocaciones y así prevenir el deterioro de la situación".

Tras el incidente, el embajador italiano recibió instrucciones de presentar una nota verbal de protesta al gobierno de Jerusalén al más alto nivel, incluyendo al estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la policía y el Shin Bet.

Posteriormente, el ministro Tajani solicitó convocar al embajador de Israel en Italia para pedir aclaraciones y confirmar la enérgica protesta, la cual fue respaldada por la oposición, desde el Partido Democrático (PD) hasta el Movimiento 5 Estrellas (M5S), así como por Alianza Verde e izquierda (AVS) e Italia Viva (IV).

El pasado 30 de noviembre, diez colonos con el rostro cubierto irrumpieron al amanecer en la comunidad de Ein al-Duyuk, sorprendiendo en la cama a tres voluntarios italianos y una canadiense, que llegaron a Cisjordania para brindar asistencia a los civiles palestinos.

Los tres fueron robados y golpeados, con la advertencia de que se marcharan y no volvieran más.

En esa ocasión, Tajani también calificó el hecho de "gravísimo" y lanzó un llamado al gobierno de Israel para que impidiera "la continuación de estas violencias, que no contribuyen a la realización del plan de paz por el que todos estamos trabajando".

Esta petición fue respaldada en varias ocasiones por otros gobiernos europeos y por la ONU, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó recientemente al premier israelí, Benjamín Netanyahu, a "cambiar de rumbo" en las políticas en Cisjordania, para no comprometer los esfuerzos de paz en Gaza.

Las violencias de los colonos israelíes han aumentado considerablemente desde la masacre de Hamas del 7 de octubre, que desencadenó la guerra en Gaza, y continúan a pesar del alto el fuego vigente en la franja desde el 10 de octubre.

Un reciente informe de la ONU recordó que las agresiones a los palestinos aumentaron junto con la expansión de los asentamientos en la Cisjordania.

El gobierno de Netanyahu, bajo presión de la coalición nacionalista, autorizó alrededor de 90 nuevos asentamientos en los últimos tres años. (ANSA).