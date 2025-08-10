Israel: Carta de condena del grupo U2 al plan Netanyahu en Gaza

en Gaza... en Cisjordania. Y no solo desde el 7 de octubre, sino mucho antes... aunque el nivel de depravación e ilegalidad al que estamos asistiendo ahora parece un territorio inexplorado".

Este es un extracto de la extensa carta que la banda irlandesa de música U2 publicó hoy en redes sociales.

La carta, firmada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., es una condena directa a la estrategia adoptada por el gobierno de Netanyahu, donde la banda irlandesa denuncia el "bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria", así como los "bombardeos indiscriminados" y la "anunciada ocupación de la ciudad de Gaza".

"Como alguien que desde hace tiempo cree en el derecho de Israel a existir y apoya la solución de dos Estados -aclaró Bono-, quiero dejar claro a cualquiera que escuche la condena de nuestro grupo a las acciones inmorales de Netanyahu y unirme a todos los que pidieron el cese de las hostilidades en ambos lados". (ANSA).