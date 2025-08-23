Israel: Centenares en Tel Aviv, basta de genocidio en Gaza
Los manifestantes se reunieron en la plaza Habima.
Así lo informó el diario Haaretz.
Según ese medio de prensa, los manifestantes, reunidos en la plaza Habima, portaban carteles con la leyenda "Alto al genocidio" y fotos de niños palestinos desnutridos.
Entre sus lemas se encontraban: "De Gaza a Yenín, dejen de matar niños" y "No moriremos sirviendo a los asentamientos".
La protesta fue organizada por el Comité Superior de Monitoreo para los Ciudadanos Árabes de Israel, organismo que representa a los ciudadanos árabes, con la participación de los partidos políticos árabes Hadash, Balad y Ta'al.
También se unieron decenas de organizaciones pacifistas, entre ellas Paz Ahora, Rompiendo el Silencio, Mirando a la Ocupación a los Ojos y el Foro de Familias en Duelo Israelí-Palestinas. (ANSA).
