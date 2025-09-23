Israel cerrará de nuevo el paso fronterizo en la frontera entre Cisjordania y Jordania

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel cerrarán a partir de mañana y de forma indefinida el paso de Allenby/Rey Hussein, en la frontera entre Jordania y Cisjordania --pero bajo control israelí--, abierto el domingo tras su clausura la semana pasada a raíz de un ataque en el que murieron dos soldados israelíes.

El jefe de la Autoridad General para Fronteras y Cruces, Nazmi Muhana, ha indicado que Israel ha comunicado que el cierre tendrá lugar el 24 de septiembre y afectará a "ambas direcciones", por lo que ha pedido a los viajeros que comprueben la información oficial para asegurarse de si el paso está activo antes de iniciar su viaje, según un comunicado publicado por el organismo en su cuenta en la red social Facebook.

Por su parte, la Autoridad de Aeropuertos de Israel, que gestiona los pasos fronterizos, ha dicho que la decisión deriva de una orden del Gobierno, sin que por ahora hayan trascendido los motivos, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Las autoridades israelíes cerraron el viernes tanto este paso como otro de los situados en la frontera con Jordania en respuesta al ataque, mientras que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ordenó la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del mismo hasta que finalice la investigación en torno al ataque.

El Ejército israelí afirmó que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada en última instancia al enclave palestino.

Las autoridades de Jordania han condenado lo sucedido y han abierto su propia investigación sobre el suceso.