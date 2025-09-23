Israel cerrará el paso entre Cisjordania y Jordania el miércoles, según la autoridad fronteriza palestina

JERUSALÉN, 23 sep (Reuters) -

Israel cerrará a partir del miércoles y hasta nuevo aviso el paso fronterizo de Allenby, la única puerta de entrada entre Cisjordania, ocupada por Israel, y Jordania, informó el martes la Autoridad General Palestina de Fronteras y Pasos.

No estaba claro por qué Israel cerraba el paso.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la Autoridad de Aeropuertos de Israel, que gestiona el paso, no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios durante un día festivo en Israel.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo el lunes que el paso había reabierto al tráfico de pasajeros, días después de que un camionero jordano abriera fuego allí, matando a dos soldados israelíes.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania informó el martes de que el paso estaba cerrado al tráfico de pasajeros y mercancías desde el lado israelí hasta nuevo aviso.

El paso de Allenby es la principal ruta para el transporte de mercancías entre Jordania y Cisjordania. (Información de Ali Sawafta y Alexander Cornwell; redacción de Ahmed Elimam; edición de Sharon Singleton y Alex Richardson; editado en español por Irene Martínez)