Israel cerrará su radio militar el 1 de marzo

El gabinete israelí aprobó la decisión por unanimidad, aceptando una propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, según un comunicado de la oficina del ministro.

En la reunión, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que la existencia de una emisora ;;dirigida por militares es sumamente inusual, y enfatizó que "existe una emisora ;;militar que transmite bajo la autoridad del ejército en Corea del Norte y quizás en otros países, y no queremos estar entre ellos".

Netanyahu se declaró abierto a las propuestas que se han presentado a lo largo de los años para abolir o privatizar la emisora: "Creo en la competencia. Así que ha llegado el momento, y es mejor que sea pronto".

Sin embargo, la decisión del gobierno ha sido criticada por el fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, quien afirmó que forma parte de "un esfuerzo para debilitar la radiodifusión pública en Israel y limitar la libertad de expresión" y que "no cuenta con la base fáctica y profesional necesaria, lo que genera preocupación por su posible influencia en consideraciones indebidas y su promoción contraria a la ley".

La opinión del fiscal general se publicó antes de una reunión gubernamental.

Katz, por su parte, justificó el cese de las transmisiones de la Radio del Ejército argumentando que la emisora ;;es una "anomalía" democrática.

"Que una emisora ;;de radio dirigida a todos los ciudadanos del Estado de Israel sea operada por el ejército es una anomalía que no existe en los países democráticos", declaró Katz a los demás ministros presentes en la reunión.

La radio, añadió, "crea una dificultad fundamental para las Fuerzas de Defensa de Israel, derivada de su participación involuntaria en el debate político", perjudicando así a las FDI, a sus soldados y a su unidad. Estas dificultades se agravaron aún más después del 7 de octubre de 2023.

Katz anunció el cierre de la Radio del Ejército en noviembre, afirmando que la decisión se tomó tras reiteradas quejas de soldados y civiles, incluidas familias en duelo, que afirmaban que la emisora ;;no los representaba, lo que en ocasiones perjudicaba la moral y el esfuerzo bélico.

Se espera que la Radio del Ejército y grupos defensores de la libertad de prensa presenten un recurso legal contra la ley.

