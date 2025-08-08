Israel: Chile condena anuncio de ocupación total de Gaza
- 1 minuto de lectura'
La Cancillería chilena advirtió que "la posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente".
También expresó que semejante situación "dejaría a Israel, de facto, en condición de potencia ocupante, con todas las responsabilidades jurídicas que ello conlleva bajo el derecho internacional humanitario".
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la operación contempla el desarme de Hamás, la devolución de los rehenes, la instalación de una administración civil alternativa a Hamás y a la Autoridad Palestina y el total control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza. (ANSA).
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
- 1
Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
- 2
Desde el Gobierno le respondieron a Mondino y confirmaron que habrá cadena nacional de Milei tras el revés en Diputados
- 3
“Es un error”: rechazo de la comunidad internacional al anuncio de Netanyahu de que tomará la Ciudad de Gaza
- 4
Choque a alta velocidad: quedó atrapado en las vías, lo atropelló un tren y se salvó por un detalle insólito