Israel cierra dos pasos fronterizos con Jordania tras la muerte de dos militares en un ataque en uno de ellos

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han cerrado este viernes dos pasos fronterizos con Jordania tras la muerte de dos militares israelíes en el ataque perpetrado el jueves en el cruce fronterizo de Allenby/Rey Hussein, ubicado en la frontera entre Jordania y Cisjordania, pero controlado por las tropas israelíes.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel ha indicado que el paso de Allenby --tal y como se conoce en Israel--, que conecta Jordania y Cisjordania, ha sido cerrado de forma indefinida, al igual que el paso Río Jordán, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reclamado la imposición de nuevos protocolos de seguridad a los camiones con ayuda destinada a la Franja de Gaza que llegan desde Jordania, en el marco de una reunión de su gabinete para abordar lo sucedido, según la emisora pública israelí, Kan.

"Pido que los conductores pasen por detectores de metales desde ahora y que los camiones sean inspeccionados de forma exhaustiva", ha dicho Netanyahu.

"Era responsabilidad de Jordania evitar el ataque, y no lo hizo", ha recalcado.

El Ejército israelí afirmó el jueves que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado en el lugar del ataque, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada a Gaza, motivo por el que reclamó al Gobierno detener la entrada de estos bienes desde Jordania.

El Gobierno de Jordania condenó el ataque, señalando que se trata de "una violación de la ley y una amenaza para los intereses del reino y su capacidad para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza", mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lo aplaudió y recalcó que es "un claro mensaje" a Israel de que "sus políticas de genocidio (...) no quedarán sin respuesta".

El paso se encuentra situado en un puente sobre el río Jordán y conecta Jordania con Cisjordania, si bien el control del mismo está en manos de Israel, que mantiene una ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--.

El paso es el único por el que los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este pueden ir por tierra al extranjero.