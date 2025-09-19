Israel cierra el paso fronterizo de Cisjordania con Jordania tras un ataque mortal

JERUSALÉN, 19 sep (Reuters) -

Israel cerró el viernes el único paso fronterizo entre Cisjordania, ocupada por Israel, y Jordania, un día después de que un conductor que llevaba ayuda humanitaria de Jordania a Gaza abriera fuego y matara allí a dos militares israelíes.

La Autoridad Aeroportuaria israelí, que gestiona el paso del puente Allenby, anunció su cierre hasta nuevo aviso.

Los dos pasos fronterizos entre Israel y Jordania también se vieron afectados: el del río Jordán, en el norte, cerrado, y el de Rabin, en el sur, abierto solo para los trabajadores.

Ningún grupo reivindicó inmediatamente la autoría del ataque en el puente Allenby, que es una ruta clave para el comercio entre Jordania e Israel y la única puerta de acceso a Jordania y al resto del mundo para más de 3 millones de palestinos de Cisjordania. (Información de Mayaan Lubell; redacción de Ahmed Elimam; edición de Peter Graff; editado en español por Irene Martínez)