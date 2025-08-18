Israel: Comandante pide matar 50 palestinos por cada víctima 7/10
El general israelí Aharon Haliva, “incluso si son niños”
- 1 minuto de lectura'
Esto es lo que se desprende de unas grabaciones difundidas por la emisora de televisión israelí Canal 12 y reproducidas por el diario británico Guardian.
En sus impactantes declaraciones, el general, que renunció a sus puestos de inteligencia el año pasado, además de reivindicar el derecho a matar indiscriminadamente a habitantes de Gaza a una tasa de 50 a 1, confirmó esencialmente las cifras de bajas palestinas en las operaciones militares israelíes (más de 60.000), similares a las del Ministerio de Salud de Hamás.
Además, Haliva habló de la necesidad de infligir una nueva Naqba "de vez en cuando", en referencia al término árabe que recuerda la "catástrofe" que supuso la expulsión de al menos 700.000 palestinos de sus hogares durante el establecimiento del Estado de Israel hace casi 80 años.
Canal 12 no aclaró cómo obtuvo las grabaciones de las conversaciones ni con quién hablaba Haliva, pero sí especificó que datan de los últimos meses. (ANSA).
