Israel comenzará la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 12 y 15 años la semana próxima

El Ministerio de Salud de Israel ha anunciado este miércoles que la vacunación contra la COVID-19 en jóvenes de entre 12 y 15 años comenzará la semana próxima, aunque no ha precisado el día concreto.

El plan de las autoridades sanitarias israelíes implica que los niños cuyas edades oscilen entre las propuestas que tengan riesgo alto de desarrollar síntomas severos si se contagian de COVID-19 serán los primeros en recibir la inmunización, junto a aquellos que convivan con personas también de alto riesgo. Además, las familias que tengan previsto viajar al extranjero se incluirán en la primera ronda de inmunizaciones.

La cartera sanitaria ha insistido en declaraciones al diario 'The Times of Israel' en que la vacunación para los adolescentes no será obligatoria y solo se recomendará. Los padres de los menores serán así los que decidan si los niños se vacunan o no.

Las autoridades israelíes anunciaron el martes la retirada de la práctica totalidad de las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus, debido al drástico descenso de los casos y los fallecidos ante los avances de la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud israelí ha confirmado durante la jornada 36 nuevos contagios y un fallecido. En total, más de 840.000 personas han contraído la enfermedad en Israel, con más de 6.400 víctimas mortales.

Europa Press