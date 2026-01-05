Israel comienza a atacar "objetivos" de Hezbolá y Hamás en Líbano

EL CAIRO, 5 ene (Reuters) - El ejército israelí comenzó el lunes a atacar lo que describió como "objetivos" de Hezbolá y Hamás en Líbano tras emitir órdenes de evacuación para cuatro pueblos del este y el sur del país.

Anteriormente, un portavoz militar israelí dijo que el ejército estaba planeando ataques contra lo que describió como "infraestructura militar" de Hezbolá y Hamás en las aldeas de Hammara y Ain el-Tineh, en el este del valle libanés de Bekaa, y Kfar Hatta y Aanan, en el sur.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego con mediación estadounidense en 2024, que puso fin a más de un año de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá que habían culminado con ataques israelíes que debilitaron gravemente al grupo militante respaldado por Irán. Desde entonces, las partes han intercambiado acusaciones sobre violaciones al acuerdo.

Líbano se enfrenta a una creciente presión de Estados Unidos e Israel para que desarme a Hezbolá, y sus dirigentes temen que Israel pueda intensificar drásticamente los ataques en el maltrecho país para presionar a los líderes libaneses a confiscar más rápidamente el arsenal de Hezbolá. (Reporte de Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly y Maya Gebeily. Edición de Gareth Jones y Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)