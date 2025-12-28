Israel concluye las "actividades operativas" de una brigada en el sur de Siria tras tres meses de incursiones

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el fin de sus "actividades operativas" en el sur de Siria tras más de cien días de incursiones, en lo que describe como actividades para "proteger" a la población en los Altos del Golán, ocupados durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y anexionados de forma efectiva en 1981.

"Después de más de cien días de actividad operativa, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado su operación en el sur de Siria", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha adelantado que "otra brigada de reserva continuará las actividades operativas en los próximos días".

Así, ha destacado que "las tropas llevaron a cabo decenas de operaciones durante los últimos tres meses para defender los Altos del Golán", al tiempo que ha recalcado que también hubo actividades "dentro de la zona de seguridad del sur de Siria" para "mejorar la seguridad civil".

El Ejército israelí ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad ante una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre de 2024, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.

Las nuevas autoridades sirias han denunciado en numerosas estas actividades y han reclamado a Israel que retire sus tropas de las zonas ocupadas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró a principios de diciembre abierto a un acuerdo, si bien insistió en que Damasco debe crear "una zona tapón desmilitarizada" en la zona fronteriza para satisfacer las exigencias de seguridad de las autoridades israelíes.