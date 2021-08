Israel condena ley polaca sobre restitución de propiedades

VARSOVIA (AP) — Israel condenó el sábado la aprobación en Polonia de una ley que restringe los derechos de sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes para recuperar propiedades confiscadas por el ex régimen comunista del país y anunció que mandó llamar a su diplomático de mayor rango en protesta.

La decisión generó una crisis diplomática entre el nuevo gobierno de Israel y el gobierno nacionalista conservador de Polonia. Después de años de lazos fuertes bajo el mandato del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, el nuevo gobierno israelí, que incluye a funcionarios de alto rango que son los hijos de sobrevivientes del Holocausto, ha tomado un enfoque mucho más agresivo.

Más temprano este mismo día, el presidente polaco Andrzej Duda aprobó la ley, que aborda las expropiaciones hechas por el gobierno comunista que estuvo en el poder en Polonia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989.

La ley misma no dice nada sobre el Holocausto ni la Segunda Guerra Mundial. Pero establece que toda decisión administrativa emitida hace 30 años o más ya no pueden ser desafiadas, lo que significa que los dueños de propiedades que sufrieron el decomiso de sus hogares o negocios en la era comunista ya no pueden recibir una compensación.

Se prevé que la ley acabe para siempre las esperanzas de algunas familias —judías o no judías— de reclamar propiedades decomisadas durante esa era.

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Israel habían instado enérgicamente a Polonia a no aprobar la ley e Israel había advertido que la medida afectaría su relación.

El primer ministro israelí Naftali Bennett dijo que la firma de la ley de parte de Duda es “una decisión vergonzosa y un menosprecio deshonroso a la memoria del Holocausto” y agregó que “Polonia ha elegido seguir dañando a aquellos que lo han perdido todo”.

El ministro del Exterior, Yair Lapid, dijo que ha pedido al encargado de negocios de Israel en Varsovia que vuelva a casa de inmediato y que el nuevo embajador israelí para Polonia, que tenía programado viajar a Varsovia, permanecer en Israel.

El Ministerio del Exterior de Israel también informó que estaba recomendando que el embajador polaco, que se encuentra de vacaciones en Polonia, no regrese a Israel.

En un comunicado, Duda señaló el sábado que analizó a conciencia el tema y decidió aprobar la ley y acabar con la incertidumbre legal y el fraude vinculados a las propiedades cuya posesión sigue en duda décadas después de su decomiso.

La ley no distingue entre demandante judíos y no judíos, y Duda dijo oponerse enfáticamente a cualquiera que sugiera que la ley estaba dirigida específicamente contra los judíos que sobrevivieron el Holocausto.

“Rechazo sin duda esta retórica y lo digo con toda mi fuerza”, dijo Duda. “Vincular este acto con el Holocausto provoca mi firme objeción”.

Antes de Segunda Guerra Mundial, Polonia albergaba la comunidad de judíos más grande de Europa con casi 3,5 millones de personas. La mayoría murieron en el Holocausto bajo la ocupación nazi y sus propiedades fueron confiscadas.

Las autoridades comunistas de postguerra de Polonia confiscaron esas propiedades, junto con otras de los muchos propietarios no judíos en Varsovia y otras ciudades.

La caída del comunismo en 1989 abrió la posibilidad de que los demandantes trataran de recuperar las propiedades de la familia. Algunos casos han sido resueltos en cortes, pero Polonia nunca ha aprobado una ley extensa que regule la restitución o compensación por propiedades decomisadas.

___

Federman reportó desde Jerusalén.

AP