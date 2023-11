El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha confirmado este lunes por la noche que el cuarto intercambio de rehenes por presos palestinos está "en marcha" en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

M√°s tarde, las Fuerzas Armadas israel√≠es han indicado en sus canales oficiales que "seg√ļn la informaci√≥n proporcionada por la Cruz Roja hay once rehenes israel√≠es de camino a territorio israel√≠".

Mientras, Ham√°s ha publicado en Telegram el listado de 30 presos palestinos que ser√°n liberados este lunes a cambio de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. En la lista hay tres mujeres palestinas y varios menores de Jerusal√©n, Ramala, Yen√≠n, Hebr√≥n o Nabl√ļs.

Hagari se ha referido tambi√©n en su comparecencia a la la pr√≥rroga de la tregua durante dos d√≠as m√°s, hasta el mi√©rcoles, y ha subrayado que "no es definitiva". "Estamos trabajando con mediadores sin cesar. Nada es definitivo hasta que pasa realmente. Las cosas avanzan hoy tambi√©n, pero hay que tener paciencia", ha afirmado Hagari, seg√ļn recoge el diario 'The Times of Israel' en su edici√≥n digital.

Hagari ha criticado además los vídeos publicados por Hamás con imágenes de la entrega de rehenes a personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Ni siquiera las decenas de vídeos de terroristas despidiéndose con la mano pueden ocultar la brutalidad de Hamás", ha argumentado.

Igualmente se ha referido a la situación de la familia Bibas, cuyos miembros habrían sido entregados por Hamás a otro grupo armado. Hagari ha subrayado que la responsabilidad sigue siendo de Hamás.

El Ej√©rcito israel√≠ hab√≠a alertado previamente de que Yarden y Shiri Bibas, junto con sus dos hijos de cuatro a√Īos y nueve meses, Ariel y Kfir, respectivamente, fueron entregados a otra milicia palestina y que est√°n actualmente retenidos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Sobre Elma Avraham, de 84 a√Īos, quien fue liberada el domingo por las milicias palestinas en estado cr√≠tico, Hagari ha destacado que fue trasladada a toda prisa a un hospital. "Elma tiene 84 a√Īos. Es madre, abuela y bisabuela", ha resaltado.

"Elma fue tomada como rehén durante la masacre de Hamás del 7 de octubre. Fue arrastrada a Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Ha estado 51 días y noches cautiva de Hamás. La tenían en condiciones duras, le negaron la medicación vital que necesitaba y no fue visitada por la Cruz Roja", ha explicado.

"Cuando fue liberada estaba en estado cr√≠tico. Elma nos recuerda cu√°l es nuestra misi√≥n. Ahora est√° en casa y atendida, pero ¬Ņqui√©n atiende a los dem√°s rehenes que est√°n en Gaza?", ha a√Īadido. "Hay m√°s de 150 de nuestros rehenes --hombres, mujeres, ni√Īos, beb√©s--. ¬ŅQui√©n se ocupa de ellos? ¬ŅQui√©n retiene a un beb√© de 10 meses, Kfir Bibas?", ha reprochado.

Por ello, ha emplazado a las organizaciones internacionales, en particular al CICR, a "utilizar las herramientas a su alcance para acceder a nuestros rehenes, garantizar que están recibiendo la atención sanitaria que necesitan".