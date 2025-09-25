Israel confirma la muerte de un miembro de Hamas que participó en el ataque a la base militar de Nahal Oz

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha informado de la muerte de Wael Mutrie, un comandante del Batallón Shati del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en el ataque a la base militar del kibutz de Nahal Oz durante las masacres del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con alrededor de 1200 muertos y cerca de 250 rehenes.

El portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, ha informado este jueves durante una rueda de prensa que Mutrie, quien comandaba un pelotón de la Fuerza Nujba en el Batallón Shati de Hamás, ha muerto abatido en la Franja de Gaza, sin dar más detalles al respecto.

Según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel, este miliciano de Hamás participó en la masacre del 7 de octubre de 2023, además de planificar y ejecutar ataques contra las tropas israelíes durante la ofensiva sobre el enclave palestino.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo jueves a más de 65.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el Ejército israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 80 durante el último día.