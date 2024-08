Israel confirma que trabaja ya en represalias a los posibles ataques de Irán y Hezbolá

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha confirmado este lunes que desde el Gobierno trabajan ya en represalias a los posibles ataques de Irán y Hezbolá, a medida que crece la incertidumbre sobre cuándo sucederán.

"En los últimos días, hemos dedicado nuestro tiempo tanto a reforzar las defensas como a crear opciones ofensivas en respuesta", ha contado en una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, el Parlamento israelí.

"Estamos en días de vigilancia y preparación, las amenazas de Teherán y Beirut pueden materializarse y es importante explicar a todos que preparación y vigilancia no son sinónimos de miedo y pánico", ha dicho, informa 'The Times of Israel'.

Por otro lado, también ha mostrado su apoyo al acuerdo entre Hamás y el Gobierno para liberar al centenar de personas que todavía se encuentra bajo cautiverio de los islamistas, en medio de las críticas de otros miembros del gabinete, que han amenazado con retirar su apoyo a Netanyahu si continúa con este plan.

"Es nuestro deber como quienes toman decisiones esforzarnos por lograr el éxito de las operaciones y crear las condiciones para que los rehenes regresen. Estas condiciones se logran a través de presión militar y puede dar lugar a un acuerdo", ha explicado.

Desde que Israel mató al jefe político de Hamás, Ismail Haniye, en Teherán, y al comandante de Hezbolá, Fuad Shukr, hace un par de semanas, las alertas sobre una posible respuesta tanto de Irán como del partido milicia chií libanés no han parado de resonar, ante el temor de una nueva escalada del conflicto que acabe por arrastrar a toda la región a una guerra a gran escala.

Europa Press