Israel confirma que uno de los cadáveres entregados por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este miércoles que uno de los cuatro cadáveres entregados el martes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza no corresponde a ninguno de los rehenes, después de identificar a los otros tres, motivo por el que ha reclamado al grupo palestino que "acometa todos los esfuerzos necesarios" para completar la entrega de cuerpos de rehenes muertos.

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. Hamás debe llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha señalado el Ejército israelí en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Previamente, había afirmado que los otros tres cadáveres correspondían a Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyas familias han sido notificadas. Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por la emisora pública israelí, Kan, adelantaron que el cuarto cuerpo podría pertenecer a un palestino, dudas que han sido confirmadas una vez finalizados los procedimientos forenses.

Hamás, que por ahora no se ha pronunciado al respecto, afirmó a primera hora del día que sigue cumpliendo con sus compromisos en la entrega a Israel de los cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los retrasos en el proceso, al tiempo que acusó a Israel de violar el alto el fuego tras la muerte de cinco palestinos a manos de las tropas israelíes durante la jornada del martes.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Con todo, se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cadáveres restantes de los capturados durante los citados ataques.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.