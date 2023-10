Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado el lanzamiento de un "ataque a gran escala" contra múltiples objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, en plena escalada de enfrentamientos tras el asalto a gran escala lanzado el sábado a primera hora por milicianos del grupo palestino.

El Ejército israelí ha perpetrado numerosos bombardeos desde entonces sobre el territorio costero, si bien por ahora no ha iniciado una ofensiva terrestre. Hamás asegura que ha tomado a decenas de rehenes en su incursión en territorio israelí, aunque los datos siguen siendo confusos.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha ordenado un "completo asedio" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territorio costero no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. "Estamos luchando con animales humanos y actuaremos de la misma manera", ha señalado desde la base del Mando Sur en Beersheba, donde ha dejado claro que "todo estará cerrado" a partir de ahora, según 'The Times of Israel'.

Las autoridades israelíes ya mantienen un férreo bloqueo sobre la Franja desde 2007, año en el que Hamás se hizo con el control de la zona tras una lucha interna con Al Fatá, la facción palestina que gobierna en Cisjordania.