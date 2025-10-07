Israel conmemora segundo aniversario del ataque de Hamas en medio de diálogos en Egipto

Israel conmemora este martes el segundo aniversario del ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza, en el marco de conversaciones indirectas en Egipto para ponerle fin bajo un plan propuesto por Estados Unidos.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos de ese movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí, el día más mortífero en la historia del país.

Combatientes palestinos traspasaron la frontera entre Gaza e Israel, asaltaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Hamás llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han fallecido.

Este martes se realizan varios actos en Israel para recordar el aniversario y el 16 de octubre está prevista una conmemoración organizada por el Estado.

A las 06:29 (03:29 GMT), hora del ataque de Hamás, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 personas que fallecieron allí, observaron periodistas de la AFP.

Otra ceremonia especial está prevista en la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde cada semana se organizan manifestaciones para pedir la liberación de los cautivos.

El lunes, muchos israelíes habían acudido al lugar donde se realizó el festival musical.

"Fue un incidente muy difícil y enorme lo que ocurrió aquí", aseguró a la AFP Elad Gancz, un profesor, mientras lloraba a los fallecidos.

"Pero queremos vivir y, a pesar de todo, continuar con nuestras vidas, recordando a aquellos que estuvieron aquí y que, por desgracia, ya no están con nosotros", expresó.

La ofensiva israelí en represalia en Gaza no ha dado tregua, y ya ha causado al menos 67.160 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

- "Hemos perdido todo" -

En Gaza, barrios enteros han quedado arrasados, con viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua en ruinas tras la campaña israelí.

Cientos de miles de habitantes de Gaza sin hogar se refugian ahora en campamentos superpoblados y zonas abiertas con escaso acceso a alimentos, agua o saneamiento.

"Hemos perdido todo en esta guerra, nuestras casas, familiares, amigos, vecinos", dijo Hanan Mohammed, de 36 años, desplazada de su hogar en Jabalia.

"Estoy deseando que se anuncie un alto el fuego y que cesen este derramamiento de sangre y esta muerte sin fin...

“No queda nada más que destrucción”, aseguró.

Tras dos años de conflicto, el 72% de la población israelí se declara insatisfecha con la gestión de la guerra por parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, según una encuesta reciente del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

“Lo estamos haciendo muy bien”

Israel ha ampliado su alcance militar a lo largo de la guerra, atacando objetivos incluso en otros países de la región, incluido Irán, y matando a varias figuras destacadas de Hamás y al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá.

Israel y Hamás enfrentan una creciente presión internacional para terminar la guerra, con un reporte de investigadores independientes de la ONU el mes pasado que acusó a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza y a grupos de derechos humanos que acusan a Hamás de crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre.

Ambas partes rechazan las acusaciones.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer un plan de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato una vez que Hamás libere a todos los rehenes, el desarme del grupo y una retirada gradual de Israel de Gaza.

Las conversaciones indirectas comenzaron el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh bajo estrictas medidas de seguridad.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones se centraron en "preparar las condiciones sobre el terreno" para un intercambio de rehenes y prisioneros según el plan de Trump.

Una fuente palestina cercana a los negociadores de Hamás dijo que las conversaciones podrían durar varios días.

Trump ha instado a los negociadores a "actuar" con rapidez para poner fin a la guerra en Gaza, donde los ataques israelíes continuaron el lunes.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes (...), creo que vamos a alcanzar un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense.

jd/acc/dv/arm/mas