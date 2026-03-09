Israel convertirá en objetivo a quien promueva ideas radicales en su contra: embajador ante la ONU

9 mar (Reuters) - El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijo el lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, tiene las mismas ideas radicales que en el pasado e Israel atacará a cualquiera que promueva ideas radicales en su contra.

"Cambiar al hombre que está al mando no cambia el régimen", dijo Danon a periodistas en la ONU cuando le preguntaron sobre la elección de Irán para sustituir a Alí Jamenei, que murió el primer día de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron a fines del mes pasado.

"El nuevo líder, por desgracia, es más de lo mismo: la misma ideología, las mismas ideas radicales, y (...) cualquiera que promueva esas ideas radicales contra nosotros, será nuestro objetivo, lo encontraremos", afirmó Danon.

Asimismo, indicó que el pueblo de Irán debería levantarse para elegir a su próximo líder y añadió: "Tendremos que crear las condiciones para ello, y eso es lo que estamos haciendo ahora".

Cuando se le preguntó sobre la amenaza al tráfico energético crucial en el estrecho de Ormuz y los ataques de Irán contra los países vecinos, Danon dijo que Israel y Estados Unidos están persiguiendo a los lanzamisiles iraníes y degradando sus capacidades.

"Así que les resultará más difícil atacar a civiles en Dubái y a buques en el estrecho de Ormuz. No significa que vaya a estar garantizado al 100%, pero les resultará más difícil hacerlo", comentó. "Así que soy optimista al respecto. Cada día vemos cómo disminuye el número de ataques".

La guerra ha cerrado de forma efectiva el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial a lo largo de la costa de Irán. (Reporte de David Brunnstrom; editado en español por Carlos Serrano)