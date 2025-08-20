Israel convoca a decenas de miles de reservistas antes de una nueva ofensiva contra Gaza

Por Alexander Cornwell, Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

TEL AVIV/JERUSALÉN/EL CAIRO, 20 ago (Reuters) - El ejército israelí llamó a filas el miércoles a decenas de miles de reservistas para preparar un esperado asalto a la Ciudad de Gaza, mientras el gobierno israelí estudia una nueva propuesta de alto el fuego tras casi dos años de guerra.

La llamada a filas indica que Israel sigue adelante con su plan de tomar el mayor centro urbano de Gaza pese a las críticas internacionales a una operación que probablemente obligará a desplazarse a muchos más palestinos.

No obstante, un oficial que informó a la prensa dijo que los reservistas no se presentarán al servicio hasta septiembre, un intervalo que da a los mediadores algún tiempo para salvar las diferencias entre el grupo militante palestino Hamás e Israel sobre los términos de la tregua.

Asimismo, indicó que, como parte de la planificación de una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, habrá cinco divisiones operando en el enclave, pero no se espera que la mayoría de los reservistas entren en combate en la Ciudad de Gaza.

"Pasaremos a una nueva fase de combate, una operación gradual, precisa y selectiva en la Ciudad de Gaza y sus alrededores, que actualmente es el principal bastión militar y de gobierno de Hamás", señaló.

El gabinete de seguridad de Israel, presidido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó este mes un plan para ampliar la campaña con el objetivo de tomar la Ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes libraron una encarnizada guerra urbana con Hamás en las primeras fases de la guerra. En la actualidad, Israel controla cerca del 75% de la franja.

Muchos de los aliados más cercanos de Israel han instado al gobierno a reconsiderar su postura, pero Netanyahu se encuentra bajo la presión de algunos miembros de extrema derecha de su coalición para que rechace un alto el fuego temporal, continúe la guerra y prosiga con la anexión del territorio.

Un miembro de la extrema derecha, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, anunció el miércoles la aprobación definitiva de un plan israelí ampliamente condenado para un proyecto de asentamientos en Cisjordania que, según dijo, borrará cualquier perspectiva de un estado palestino. (Escrito por Alexander Cornwell y Howard Goller; editado en español por Carlos Serrano)