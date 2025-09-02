Israel convoca reservistas mientras avanza en las primeras etapas de la ofensiva en Ciudad de Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Israel comenzó a movilizar el martes a decenas de miles de reservistas como parte de su plan para ampliar su ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, lo que ha generado oposición a nivel nacional y condena en el extranjero.

El llamado a filas de septiembre, anunciado el mes pasado, se produce mientras las fuerzas terrestres y aéreas avanzan y persiguen más objetivos en el norte y centro de Gaza, atacando partes de Zeitoun y Shijaiyah, dos barrios del oeste de la Ciudad de Gaza que las fuerzas israelíes han invadido repetidamente durante la guerra de 23 meses contra los milicianos de Hamás.

Zeitoun, que llegó a ser el barrio más grande de la Ciudad de Gaza con mercados, escuelas y clínicas, se ha transformado en el último mes. Ahora se ven calles vacías y edificios reducidos a escombros, para convertirse en lo que el ejército de Israel designó la semana pasada una "zona de combate peligrosa".

La Ciudad de Gaza es el bastión político y militar de Hamás y, según Israel, todavía alberga una vasta red de túneles a pesar de múltiples incursiones durante la guerra. También es uno de los últimos refugios en la franja norte, donde cientos de miles de civiles se refugian, enfrentando la doble amenaza del combate y la hambruna.

El llamado a reservistas será gradual e incluirá a 60.000 personas, dijo el Ejército de Israel el mes pasado. También extenderá el servicio de otros 20.000 ya en servicio activo.

Desde que la principal autoridad mundial en crisis alimentarias declaró el mes pasado que la Ciudad de Gaza estaba experimentando hambruna, las muertes relacionadas con la desnutrición han aumentado. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el martes que un total de 185 personas murieron de desnutrición en agosto, la cifra más alta en meses.

Un total de 63.557 palestinos han muerto en la guerra, según el ministerio, que dice que otras 160.660 personas han resultado heridas. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo, pero dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás pero está compuesto por profesionales médicos. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas de la guerra. Israel las disputa, pero no ha proporcionado su propio recuento.

La guerra comenzó con un ataque el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel en el que milicianos liderados por Hamás mataron a 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 251 personas como rehenes. Cuarenta y ocho rehenes todavía están dentro de Gaza, de los que unos 20 siguen vivos, según Israel, después de que la mayoría del resto fueran liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

___

Metz informó desde Jerusalén.

La periodista de Associated Press Fatma Khaled en El Cairo contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.