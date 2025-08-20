LA NACION

Israel: CPI, sanciones de EEUU, ataque a independencia

Somos imparciales, actuamos bajo mandato de 125 Estados

“Estas nuevas designaciones se suman a las anteriores de otros cuatro jueces y la fiscal de la CPI —declaró la Corte en un comunicado—. Estas sanciones representan un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones”.

Las nuevas sanciones estadounidenses a los jueces de la CPI, continúa la institución, “constituyen además una afrenta a los Estados Partes de la Corte, al orden internacional basado en el derecho y, sobre todo, a millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.

“Como ya lo han declarado el Presidente y el Poder Judicial de la CPI, así como la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, la Corte apoya firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, añadió.

“La CPI seguirá cumpliendo su mandato con firmeza, en estricto apego al marco jurídico adoptado por los Estados Partes y sin importar ninguna restricción, presión o amenaza. La Corte insta a los Estados Partes y a todos aquellos que comparten los valores de la humanidad y el Estado de derecho a brindar un apoyo firme y constante a la Corte y a su labor, que se realiza exclusivamente en beneficio de las víctimas de crímenes internacionales”. (ANSA).

