Israel critica a gobiernos "izquierdistas" por apoyar la creación de un Estado palestino

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha criticado a gobiernos "izquierdistas" por apoyar la creación de un Estado palestino y ha afirmado que "Israel no puede permitirlo, ya que sería un suicidio", después de que varios países hayan anunciado su decisión de reconocer formalmente a Palestina, en línea con la solución de dos Estados, respaldada por la mayoría de la comunidad internacional.

"Gobiernos izquierdistas en varios países, incluidos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, están intentando forzar un Estado palestino a Israel", ha dicho Saar durante un acto en la ciudad estadounidense de Nueva York, según ha informado la cadena de televisión israelí Arutz Sheva.

"Israel no puede permitirlo. Para nosotros sería un acto de suicidio", ha sostenido.

Así, ha resaltado que estos reconocimientos supondrían una mayor presión a Israel y socavarían sus intereses de seguridad, al tiempo que ha incidido en que la creación de un Estado palestino supondría un riesgo para los centros de población israelíes.

"Al oeste del río Jordán no puede haber soberanía extranjera o presencia militar", ha zanjado, en línea con el rechazo del Gobierno israelí a la solución de dos Estados, considerada la más viable para poner fin al conflicto.

Diversos países han anunciado en las últimas semanas su decisión de reconocer próximamente el Estado de Palestina, en medio de las crecientes críticas a Israel por su ofensiva militar contra la Franja de Gaza y sus restricciones a la ayuda humanitaria al enclave, así como a las continuadas incursiones de militares y ataques por parte de colonos en la Cisjordania ocupada.