Israel critica a países que condenaron nuevos asentamientos en Cisjordania

Israel recriminó con fuerza este jueves al grupo de 14 países que condenó la víspera la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, y calificó las críticas de discriminatorias contra los judíos.

"Los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel, y cualquier llamamiento en ese sentido es moralmente incorrecto y discriminatorio contra los judíos", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

Reino Unido, Francia, España, Japón y otros diez países condenaron el miércoles "la aprobación por el gabinete de seguridad del gobierno israelí" de "19 nuevas colonias en Cisjordania ocupada", según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

La condena se produjo después de que el gobierno israelí anunciara el domingo que había autorizado los asentamientos en este territorio palestino, ocupado por Israel desde 1967.

El ministro de Finanzas israelí, el colono Bezalel Smotrich, declaró que la medida busca impedir la creación de un Estado palestino.

Pero el grupo de 14 países, en su comunicado, recordó que esta acción unilateral es "una violación del derecho internacional".

El total de asentamientos autorizados por Israel en los tres últimos años asciende a 69, indicó la oficina de Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso.

La colonización ha continuado durante todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha desde 1967, y aumentó significativamente bajo el ejecutivo actual, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel.

Aparte de Jerusalén oriental, la parte de mayoría árabe ocupada y anexionada por Israel, más de 500.000 israelíes viven actualmente en las colonias en Cisjordania, consideradas ilegales por la ONU, en un territorio donde residen tres millones de palestinos.