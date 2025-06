Israel critica reporte sobre orden a soldados israelíes para disparar a palestinos que buscan ayuda

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, rechazaron rotundamente el viernes un reporte del diario israelí de tendencia izquierdista Haaretz, que afirmaba que los soldados israelíes habían recibido la orden de disparar a los palestinos que se acercaran a los centros de distribución de ayuda en Gaza. Calificaron las conclusiones del informe de "falsedades maliciosas diseñadas para difamar" al ejército.

Más de 500 palestinos han muerto y cientos más resultaron heridos mientras buscaban alimentos desde que la recién creada Fundación Humanitaria de Gaza comenzó a distribuir ayuda en el territorio hace aproximadamente un mes, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.

Testigos palestinos dicen que las tropas israelíes han disparado contra las multitudes en las carreteras de acceso a esos centros. En respuesta al artículo de Haaretz, el ejército israelí confirmó que estaba investigando incidentes en los que civiles resultaron heridos al acercarse a los sitios, pero rechazó la acusación "de fuego deliberado hacia civiles".

En el último mes, la fundación, que está respaldada por un contratista privado estadounidense, ha estado distribuyendo cajas con alimentos en cuatro ubicaciones, principalmente en el extremo sur del sitiado enclave palestino.

“La FHG no tiene conocimiento de ninguno de estos incidentes, pero estas acusaciones son demasiado graves para ignorarlas y, por lo tanto, hacemos un llamado a Israel para que las investigue y publique los resultados de manera transparente y oportuna”, afirmó el grupo en redes sociales.

Los palestinos que intentan encontrar comida se han topado frecuentemente con caos y violencia en el trayecto y la llegada a los puntos de distribución. Decenas de miles están desesperados por conseguir alimentos después del bloqueo de dos meses y medio impuesto por Israel, que impidió la llegada de alimentos, agua y medicamentos hasta que se abrieron los centros de la FHG.

Los cadáveres de ocho fallecidos el viernes fueron trasladados al Hospital Shifa desde un sitio de la FHG en Netzarim, aunque no estuvo claro de inmediato cómo murieron, señaló el director del centro, el doctor Mohamed Abu Selmyiha, a The Associated Press. Un portavoz de Fundación cuestionó la información alegando que no tenían conocimiento de ningún incidente en o cerca de sus sitios el viernes.

Otros 20 cuerpos recibidos en el hospital el viernes correspondían a víctimas de ataques aéreos en el norte de la Franja, agregó Abu Selmyiha.

Miles de palestinos caminan durante horas para llegar a los centros de distribución de ayuda, atravesando zonas controladas por el ejército israelí donde, según los testigos, los soldados suelen efectuar ráfagas de disparos para controlar a las multitudes.

El ejército israelí sostiene que solo hace tiros de advertencia.

Médicos Sin Fronteras calificó el nuevo sistema de distribución como “una masacre disfrazada de ayuda humanitaria” y pidió que se cierre de inmediato.

Más de 6000 personas han muerto y más de 20.000 resultaron heridas en la Franja desde que Israel dio por finalizado el alto el fuego el 18 de marzo. Más de 56.000 palestinos han perdido la vida desde el inicio de la guerra y otras 132.000 sufrieron heridas, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes pero afirma que la mitad de los decesos son de mujeres y menores.

Israel dice que solo ataca a insurgentes y culpa a Hamás de las muertes de civiles porque, según afirma, se esconden entre la población y operan en zonas habitadas.

La guerra comenzó tras el ataque liderado por insurgentes de Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando unas 1200 personas fueron asesinadas y alrededor de 250 fueron tomadas como rehenes. Alrededor de 50 de ellas continúan cautivas en el territorio palestino.

Por otra parte, el secretario general de Naciones Unidas instó a los líderes a mostrar "coraje político" y acordar un alto el fuego como el alcanzado entre Israel e Irán.

António Guterres también instó a regresar al sistema de distribución de ayuda de la ONU, que ha demostrado su eficacia durante años en Gaza. Según el mandatario, las operaciones militares israelíes en la Franja han creado "una crisis humanitaria de proporciones horribles".

"La búsqueda de comida nunca debe ser una sentencia de muerte", recalcó Guterres a reporteros en la ONU el viernes.

___

Shurafa informó desde Gaza y Khaled desde El Cairo, Egipto. La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.