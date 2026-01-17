Israel cuestiona la composición de un órgano del Consejo de paz para Gaza anunciado por Trump
Israel anunció el sábado que cuestiona la composición de un órgano del Consejo de paz para Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye al ministro de Relaciones exteriores turco, Hakan Fidan, y a un alto funcionario catarí.
"El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de paz [instalado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política", afirmó un comunicado de la oficina del Primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El Primer ministro israelí "instruyó al ministro de Relaciones para que contacte al respecto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio", agrega el texto.