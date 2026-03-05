Israel decidió matar a Jamenei en noviembre, dice ministro de Defensa
JERUSALÉN, 5 mar (Reuters) -
Israel tomó la decisión en noviembre de asesinar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y tenía previsto llevar a cabo la operación unos seis meses después, declaró el jueves el ministro de Defensa Israel Katz.
Jamenei fue asesinado en las primeras horas de la campaña estadounidense-israelí que comenzó el sábado, en lo que supone el primer asesinato de un líder de un país mediante un ataque aéreo.
La campaña aérea conjunta, que se acerca al final de su primera semana, desencadenó una guerra regional, con ataques iraníes en Israel, el Golfo e Irak, e incursiones israelíes contra Hezbolá, en el Líbano.
«Ya en noviembre nos reunimos con el primer ministro en un foro muy restringido y el primer ministro (Benjamin Netanyahu) fijó el objetivo de eliminar a Jamenei», declaró Katz al canal de noticias israelí N12 TV.
La fecha se fijó para mediados de 2026, según afirmó.
El plan se compartió finalmente con Washington y se adelantó a enero, tras las protestas que estallaron en Irán, cuando Israel temía que sus gobernantes clericales pudieran lanzar un ataque contra Israel y los activos estadounidenses en Oriente Medio, dijo Katz.
Israel ha declarado que su objetivo es eliminar la amenaza existencial que ve en el programa nuclear y el proyecto de misiles balísticos de Irán, y provocar un cambio de régimen. Hasta ahora, los gobernantes iraníes no han dado señales de querer renunciar al poder. (Reporte de Maayan Lubell; editado en español por Javier Leira)