Israel decidió matar a jamenei en noviembre, dice ministro de defensa

JERUSALÉN, 5 mar (Reuters) -

Israel tomó la decisión en noviembre de asesinar al ‌líder supremo de ‌Irán, ⁠Ali Jamenei, y tenía previsto llevar a cabo la operación unos seis meses después, ​declaró el ⁠jueves ⁠el ministro de Defensa Israel Katz.

Jamenei fue asesinado en ​las primeras horas de la campaña estadounidense-israelí que ‌comenzó el sábado, en lo ​que supone el primer asesinato ​de un líder de un país mediante un ataque aéreo.

La campaña aérea conjunta, que se acerca al final de su primera semana, desencadenó una guerra regional, con ataques iraníes ​en Israel, el Golfo e Irak, e incursiones israelíes contra Hezbolá, ⁠en el Líbano.

«Ya en noviembre nos reunimos con el primer ‌ministro en un foro muy restringido y el primer ministro (Benjamin Netanyahu) fijó el objetivo de eliminar a Jamenei», declaró Katz al canal de noticias israelí N12 TV.

La fecha se fijó para mediados de 2026, según afirmó.

El plan ‌se compartió finalmente con Washington y se adelantó a enero, ⁠tras las protestas que estallaron en Irán, ‌cuando Israel temía que sus gobernantes clericales ⁠pudieran lanzar un ataque contra Israel ⁠y los activos estadounidenses en Oriente Medio, dijo Katz.

Israel ha declarado que su objetivo es eliminar la amenaza existencial que ve en el programa nuclear y el ‌proyecto de misiles balísticos de ​Irán, y provocar un cambio de régimen. Hasta ahora, los gobernantes iraníes no han dado señales de querer renunciar al poder. (Reporte de Maayan ‌Lubell; editado en español por Javier Leira)