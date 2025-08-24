Israel deja en libertad a un empleado de la OMS detenido hace un mes en la Franja de Gaza

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército israelí ha dejado en libertad este domingo a un empleado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) detenido el pasado 21 de julio durante una operación en la localidad de Deir al Balá, en la Franja de Gaza.

Ese día, la OMS denunció ataques israelíes contra un edificio residencial donde se alojaba su personal en la ciudad y contra su principal almacén en la ciudad, objetivo de varios bombardeos que, denunció la agencia de Naciones Unidas, pusieron seriamente en peligro las vidas de empleados y civiles.

La operación se saldó con las detenciones de dos empleados y dos familiares. Los familiares y uno de los trabajadores fueron puestos en libertad poco después, pero el tercer cooperante ha permanecido detenido hasta ahora.

"Me siento extremadamente aliviado de que nuestro compañero, detenido el pasado 21 de julio, haya sido liberado esta mañana", ha anunciado en su cuenta de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Una vez más, llamamos a la protección de la plantilla y del personal de la OMS, así como de los trabajadores sanitarios y humanitarios", ha añadido, sin dar explicaciones sobre los motivos de la detención.