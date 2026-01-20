Israel: demolición de la sede de la Unrwa en Jerusalén

Por Giuseppe M. Laudani (ANSA) - TEL AVIV, 20 GEN - A las siete de la mañana (hora local), el ruido de excavadoras despertó a los residentes de un barrio de Jerusalén Este, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo que alberga la sede de la Unrwa (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina) en Sheikh Jarrah, obligando a los guardias de seguridad a retirarse.

No es la primera vez que Israel lleva a cabo acciones contra esta agencia, que fue acusada de tener vínculos con Hamás.

Israel, por su parte, sostiene que algunos empleados de la Unrwa estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre de 2023, un hecho que desató la guerra en Gaza. Sin embargo, los edificios demolidos hoy no habían sido ocupados por personal de la ONU desde que Israel prohibió sus actividades hace un año.

Varios vehículos de construcción estaban retirando al menos un edificio del complejo, que ondeaba una bandera de Israel, en presencia de funcionarios políticos israelíes.

El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado afirmando que el complejo "no goza de ninguna inmunidad y su incautación se realizó en conformidad con el derecho israelí e internacional".

Jonathan Fowler, portavoz de la Unrwa, condenó la acción, calificándola de "ataque sin precedentes".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su condena, señalando que la acción de Israel es "inaceptable" y que la escalada contra la Unrwa es incompatible con las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional.

La reacción de la Autoridad Nacional Palestina fue contundente: "el Estado judío pretende debilitar el sistema internacional de protección de los refugiados palestinos".

Críticas similares fueron expresadas por Riad, Amán y la Liga Árabe.

Philippe Lazzarini, director de la agencia y declarado "persona non grata" en Israel, afirmó que las autoridades israelíes buscan "borrar la identidad de los refugiados palestinos".

Esta condición de refugiados, transmitida de generación en generación, está intrínsecamente vinculada al derecho al retorno, un tema que Israel disputa y que constituye uno de los puntos más controvertidos del conflicto israelo-palestino.

Fundada en 1949, la Unrwa gestiona centros de salud y escuelas para refugiados palestinos en los Territorios Palestinos, Líbano, Siria y Jordania. (ANSA).