Israel denuncia el lanzamiento de dos cohetes desde la Franja de Gaza

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades israelíes han activado este domingo las alertas tras el lanzamiento de dos cohetes desde la Franja de Gaza, un incidente que se ha saldado sin víctimas ni daños materiales y que replica una táctica de ataque que prácticamente ha dejado de darse tras la ofensiva militar sobre el enclave palestino.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que estos dos cohetes habían sido lanzados desde la zona norte de la Franja. Los sistemas de defensa han interceptado uno de los proyectiles, mientras que el otro ha impactado en campo abierto en la zona de Asdod.

Las milicias palestinas, entre ellas Hamás, han utilizado durante años el lanzamiento de los cohetes como amenaza y herramienta de presión a Israel, pero los disparos se han reducido drásticamente. En el área de Asdod, el último incidente de este tipo data del pasado 6 de abril, según medios locales.