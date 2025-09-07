Israel denuncia el lanzamiento de dos proyectiles desde la Franja de Gaza
MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Israel ha denunciado este domingo el lanzamiento de dos proyectiles desde la Franja de Gaza, si bien uno de ellos ha sido interceptado antes de impactar, mientras que el segundo ha caído en una zona despoblada. Las fuerzas de seguridad israelíes han indicado en un comunicado que se trata de "la primera vez que se registra el lanzamiento de proyectiles desde Gaza en tres semanas" y ha advertido de que las sirenas antiaéreas han saltado para alertar a la población. Así, han explicado que el objetivo era "alcanzar varias comunidades situadas cerca de la frontera", entre ellas Netivot, en el suroeste de Israel, si bien los servicios de emergencias han confirmado que no se han producido víctimas ni heridos. Por su parte, Yihad Islámica ha reivindicado la autoría de estos lanzamientos y ha confirmado que el objetivo era la ciudad de Netivot, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.
