Israel denuncia un intento de sabotaje de la valla fronteriza con Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado haber repelido este miércoles un intento de sabotaje perpetrado por "múltiples sospechosos" contra la valla fronteriza con Líbano, en el norte del país.

El Ejército ha informado de que lograron localizar al grupo y utilizaron medios aún no especificados para obligarles a huir antes de que lograran su objetivo de sabotear la verja fronteriza, recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las FDI han publicado un mensaje en la red social Twitter acompañado de un breve vídeo aparentemente de una cámara de seguridad en el que se observa a un grupo de personas frente a la valla. Poco después se observa una explosión y a las personas huyendo de la zona.

"Las FDI continuarán impidiendo cualquier intento de violar la soberanía israelí y dañar la valla de seguridad del norte", han añadido las Fuerzas Armadas de Israel en un comunicado.

Por otro lado, la cadena de televisión libanesa LBCI ha informado de que una bomba procedente del territorio israelí ha herido a tres jóvenes cerca de la frontera.

Europa Press