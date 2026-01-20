Israel derriba edificios del complejo de la agencia palestina de la ONU en Jerusalén Este

Por Pesha Magid

JERUSALÉN, 20 ene (Reuters) - Israel demolió el martes estructuras dentro del complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este, después de tomar el lugar el año pasado, un acto condenado por la agencia y considerado una violación del derecho internacional.

Rodeadas por fuerzas israelíes, las excavadoras destruyeron varios edificios grandes y otras estructuras más pequeñas dentro del complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés), donde trabajaban decenas de empleados de la agencia.

La Unrwa, que ha sido acusada de parcialidad por Israel, no ha utilizado el edificio desde principios del año pasado, después de que Israel le ordenara desalojar todas sus instalaciones y poner fin a sus operaciones.

ATAQUE SIN PRECEDENTES

Un portavoz de la Unrwa, Jonathan Fowler, dijo a Reuters que las fuerzas israelíes entraron en el complejo alrededor de las 7 de la mañana hora local (0500 GMT), obligaron a salir a los guardias de seguridad del complejo y luego trajeron excavadoras para comenzar a demoler los edificios del interior.

El director de la Unrwa, Philippe Lazzarini, condenó la demolición en un comunicado en la red social X, calificándola de "nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional".

Dijo que era la de una serie de acciones israelíes contra la Unrwa, incluyendo un asalto a una clínica médica este mes y un plan para cortar la energía y el agua a las instalaciones de la Unrwa en las próximas semanas.

Algunos antiguos empleados de la Unrwa dijeron que las estructuras demolidas el martes se habían utilizado para almacenar ayuda para Cisjordania y Gaza.

"La destrucción de hoy por la ocupación israelí es otro mensaje al mundo de que Israel es el único país que puede demoler el derecho internacional y salirse con la suya", dijo Hakam Shahwan, exjefe de personal de la sede de la Unrwa Jerusalén Este.

El Parlamento israelí aprobó en octubre de 2024 una ley que prohíbe a la agencia operar en el país y prohíbe a los altos cargos tener contacto con ella.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, publicó un vídeo en las redes sociales de pie frente al complejo de la Unrwa mientras una excavadora comenzaba a derribarlo.

"Este es un día histórico, es un día de fiesta", dijo Ben-Gvir.

ISRAEL ACUSA A LA Unrwa DE PARCIALIDAD

Israel ha alegado que algunos miembros del personal de la Unrwa eran miembros del grupo miliciano palestino Hamás y participaron en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, que mató a unos 1200 israelíes y dio lugar a la guerra de Israel contra Hamás, en la que las autoridades de Gaza dicen que han muerto más de 71.000 palestinos.

La Unrwa ha despedido a varios miembros de su personal, pero dijo que Israel no había aportado pruebas de todas las acusaciones contra su personal.

En su comunicado, Lazzarini afirmó que Israel había llevado a cabo "una campaña de desinformación a gran escala" contra la Unrwa. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo que "la incautación de este complejo por las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional".

El ayuntamiento israelí de Jerusalén hizo una redada en el complejo el año pasado, alegando que la Unrwa no había pagado los impuestos sobre la propiedad tras múltiples advertencias. La Unrwa afirmó que la agencia no tenía deudas con el ayuntamiento.

La agencia opera en Jerusalén Este, que la ONU y la mayoría de los países consideran territorio ocupado por Israel. Israel considera que todo Jerusalén forma parte del país. La Unrwa también opera en Gaza, Cisjordania y otros lugares de Oriente Próximo, proporcionando escolarización, asistencia sanitaria, servicios sociales y refugio a millones de palestinos.

