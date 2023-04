Israel derriba un dron no identificado sobre Gaza

Un avión de combate israelí ha derribado un dron iraní sobre la Franja de Gaza este lunes y ha confirmado el derribo de otro aparato, iraní, que entró el domingo en el espacio aéreo desde Siria en el espacio aéreo controlado por Israel.

El dron del lunes "fue identificado sobre el cielo de Gaza y la Fuerza A√©rea realiz√≥ un seguimiento continuo hasta que fue derribado", han se√Īalado las Fuerzas Armadas israel√≠es en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'. Adem√°s, han subrayado que "el aparato volador no entr√≥ en espacio a√©reo israel√≠ y no supuso una amenaza en ning√ļn momento".

Por otra parte, las Fuerzas Armadas han confirmado el derribo de un segundo aparato, de origen iraní, que fue derribado el domingo empleando "medios físicos electrónicos especiales". El dron fue derribado empleando aviones y helicópteros de combate.

El pasado 22 de marzo Israel derrib√≥ un aparato similar sobre Gaza empleando el sistema de intercepci√≥n C√ļpula de Hierro.

Europa Press