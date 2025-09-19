Israel desarticula en Cisjordania una presunta "célula terrorista" dedicada a la fabricación de cohetes

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la desarticulación de una presunta célula en Cisjordania que se dedicaba a la fabricación de cohetes para su disparo contra objetivos en territorio israelí, después de que la semana pasada se detectara un plan para un ataque con proyectiles desde la localidad de Kafr Nima.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo a última hora del jueves en los alrededores de la ciudad de Ramala para "arrestar a miembros de una célula terrorista sospechosa de llevar a cabo la semana pasada un lanzamiento de un cohete desde Kafr Nima".

"Como parte de la operación, las fuerzas de seguridad sellaron un edificio en el que estaban los sospechosos y abrieron fuego contra él. Tras el tiroteo, los tres sospechosos salieron y fueron arrestados por los agentes", ha manifestado, antes de indicar que han sido incautados dos cohetes, decenas de cagas y explosivos.

Asimismo, ha resaltado que en el marco de las operaciones en Ramala fue hallado "un torno para la producción de cohetes". "Al final de la operación, las fuerzas destruyeron los cohetes y los explosivos. Los sospechosos han sido entregados al Servicio de Seguridad General para las investigaciones", ha apostillado.

Tras ello, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha acusado a la Autoridad Palestina de "no combatir con el terrorismo y continuar su política de 'pagar por matar', a pesar de sus compromisos". "Esto es una nueva prueba del enorme peligro del establecimiento de un 'Estado palestino'", ha dicho.

"Si Israel no mantiene el control de seguridad sobre Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio--, todo el Estado de Israel estará en peligro", ha manifestado en su cuenta en la red social X.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.