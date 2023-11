El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la desarticulación de una red de perfiles falsos en redes sociales de decenas de mujeres para intentar obtener información de militares en beneficio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el marco de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.

Así, ha destacado en un comunicado publicado en su página web que "se ha desarticulado una infraestructura de avatares que operaban en redes sociales para obtener información sobre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y sus actividades", que contaba con "decenas de perfiles".

Los perfiles estaban controlados por "países del llamado eje", en referencia a países y organizaciones contrarias a Israel --encabezadas por Irán e integradas por Siria, el partido-milicia chií libanés Hezbolá y los huthis en Yemen--, antes de especificar que "usaban fotografías auténticas para iniciar relaciones románticas a través de distintas vías de conversación".

"Cada avatar tenía una serie de avatares de apoyo cuyo papel era fortalecer la credibilidad de la red, incluidos padres, familiares y amigos", ha detallado, al tiempo que ha señalado que "contenía decenas de perfiles en redes sociales, con un énfasis en Instagram y un alcance de potenciales víctimas de entre cientos y miles de soldados en activo y en la reserva".

En este sentido, ha subrayado "una tendencia de intentos del enemigo para obtener información de Inteligencia de oficiales del Ejército", por lo que ha pedido a los militares que "estén especialmente alerta ante este asunto" y "sigan las normas de seguridad de la información".

"Está prohibido discutir sobre información clasificada en los teléfonos móviles y en las redes de comunicación abierta. Está prohibido transmitir información clasificada e indicar la ubicación de fuerzas en redes sociales y WhatsApp", ha recordado.

"Está prohibido sacar fotos de zonas de combate y reunión y publicarlas en redes sociales. No hay que sacar fotos de equipamiento sensible", ha dicho, antes de reclamar que, en caso de que "una persona sospechosa contacte en redes sociales o en su número personal, no hay que pinchar en enlaces desconocidos o descargar aplicaciones desconocidas".