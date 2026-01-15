Israel designa a un banco iraní como organización terrorista

La oficina de Katz afirmó que "Bank Melli es un actor clave en la transferencia de fondos del régimen iraní a organizaciones terroristas y actúa como su principal brazo financiero para financiar actividades terroristas en todo Medio Oriente y más allá", y presuntamente contribuye a financiar ataques contra Israel y otros objetivos.

Además, la entidad crediticia iraní ya había sido designada organización terrorista por Estados Unidos en 2018.

"El régimen iraní es el principal patrocinador mundial del terrorismo y utiliza los bancos estatales como auténticas armas terroristas", declaró Katz.

"No permitiremos que Irán y sus aliados se escuden en sistemas financieros falsos y utilizaremos todos los medios, en todas partes, para cortar las fuentes de financiación del terrorismo y contrarrestar los intentos de Irán de sembrar el terror en todo el mundo" (ANSA).